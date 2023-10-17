В НБУ рассказали, сколько валюты украинцы держат «под матрасом»

Главное: В НБУ сообщили, что украинцы держат наличными 116 млрд долларов. Домашние хозяйства и бизнес основную часть своих финансовых активов держат в наличной иностранной валюте.

Детали: Общая сумма наличной иностранной валюты вне банков в Украине составляет 116 млрд долларов. Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

«Домашние хозяйства и бизнес основную часть своих финансовых активов держат в иностранной валюте», — отметил он.

По словам Данилишина, по состоянию на 1 сентября 2023 года финансовые активы в виде наличной иностранной валюты, валютных банковских депозитов и ОВГЗ в иностранной валюте составили 136 млрд долларов. В течение войны доля валютных активов в общих финансовых активах бизнеса и населения выросла на 4 п.п. (с 65% по состоянию на 1 января 2022 г. до 69% по состоянию на 1 сентября 2023 г.).

«Более 85% валютных активов составляет наличная иностранная валюта (116 млрд долларов)», — уточнил он, отметив, что «это валюта вне банков».

Данилишин добавил, что гривневые финансовые активы в структуре финансовых активов населения и бизнеса составляют 31%, из них в свою очередь на наличную гривну приходится 31%, на срочные вклады населения — 11%, на срочные вклады бизнеса — 11%, на текущие счета 42%.

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