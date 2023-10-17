Шмыгаль рассказал, как США помогли Украине с защитой энергетической системы

Главное: США помогают Украине с защитой энергетической системы. Уже дали немало денег.

Детали: США помогают Украине с закупкой энергетического оборудования. Об этом поведал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Кроме этого, по его словам, оказывается помощь в поддержке и защите энергетической системы Украины.

На эти цели уже выделено 522 миллиона долларов.

Глава правительства поведал: «Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый трудный отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и на восстановление энергетики».

Он отметил, что наша страна готова к отопительному сезону почти на 100%, а во время осенне-зимнего периода будут в работе все девять блоков атомных электростанций.

Денис Шмыгаль сказал: «В целом по всей энергосистеме мы уже добавили 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт. Есть достаточно ресурсов газа в хранилищах – 15,8 миллиардов кубометров. В то же время планируем достичь уровня 16,5 миллиардов кубометров, что на два миллиарда кубометров больше плана, чтобы спокойно пройти эту зиму».

Информируется также, что продолжается кампания по активной и пассивной защите энергообъектов, в частности в Киевской области, по его словам, также среди лидеров в реализации проектов восстановления.

Резюмируется: «Мы выделили в целом областям 62 миллиарда гривен на восстановление. В то же время городки Киевской области, наиболее пострадавшие от российской агрессии, имеют поддержку и из государственного бюджета, и из областного, и в рамках проекта United24».

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