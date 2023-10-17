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Новости > Израиль в Секторе Газа вовсю бомбит объекты ООН

Израиль в Секторе Газа вовсю бомбит объекты ООН

Агата Кловская
17.10.23 10:57
37
Израиль в Секторе Газа вовсю бомбит объекты ООН

Главное: Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Страдают объекты ООН.

Детали: Израиль продолжает наносить удары по Сектору Газа. Страдают не только боевики ХАМАС.

Так, как стало известно, в результате бомбардировок были повреждены как минимум 24 объекта Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ.

В ООН подчеркивают, что и реальная цифра, скорее всего, выше.

Отмечается, что подтвержденное число сотрудников, погибших в Секторе Газа, составляет 14 человек, но на деле жертв больше.

В тему: Жертвами израильских атак на Сектор Газа стало немало журналистов.

Тэги: ООН, мир, Израиль, война, Хамас, Сектор газа, Палестина

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