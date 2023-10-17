Контрнаступление ВСУ: стало известно, где имелись успехи

Главное: Контрнаступление Украины продолжается. Свежая сводка с фронтов.

Детали: Украина продолжает свое контрнаступление. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на вторник, 17 октября.

Так, за минувшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Россия нанесла десять ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

Известно, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, а также проводят активную диверсионную деятельность, наращивая плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сообщается, что в зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении ВСУ отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще пять атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

В то же время, на Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

Информируется, что на Бахмутском направлении ВСУ отразили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Говорится, что в зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, в течение суток украинские воины отбили более десяти атак.

Также на Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ отбили более 15 атак противника в районе Марьинки Донецкой области и еще пять атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Кроме этого, на Запорожском направлении украинские военные не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Украинцам говорят, что в зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении украинская армия ведет контрбатарейную борьбу, успешно поражает склады и тылы противника.

В сводке сказано, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Резюмируется, что в течение суток украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили два вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

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