Співробітники БЕБ та прокуратури Станков, Стадник, Таркан, Образенко та інші «зливають» гучну справу російського букмекера 1xBet, - ЗМІ

Керівник відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та детективи цього відділу, а також прокурори Офісу Генерального прокурора «зливають» гучну справу ТОВ «Твоя беттингова компанія» (ТБК), що працювала в Україні під російською торговою маркою 1xBet, пише Вголос.

Також видання повідомляє: «Згідно з Єдиним держреєстром судових рішень, ТОВ „ТБК“ звернулась до Київського окружного адміністративного суду з вимогою визнати протиправним та скасувати рішення від 06.09.2022 № 321 „Про анулювання ТОВ „ТБК“ ліцензії на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності“ та інших обмежень. Суд поки що відмовив у цій вимозі, але не виключено, що через бездіяльність детективів і прокурорів справу закриють, винних не покарають, а бюджет України нічого не отримає.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) ухвалила рішення про анулювання у ТОВ „Твоя беттингова компанія“ (ТБК) двох ліцензій: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності.

У березні цього року ТОВ „Твоя беттингова компанія“ потрапила під санкції РНБО, а у квітні статутний капітал ТОВ було заарештовано у рамках кримінальної справи про ухилення від сплати податків та незаконної діяльності.

Рік тому, у листопаді 2022 року, тодішній керівник БЕБ Вадим Мельник заявив, що детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії ТОВ „Твоя компанія беттінга“, яка працює в Україні під брендом 1xBet.

Згідно матеріалам справи, відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Бюро економічної безпеки України при процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202200000 тингу» (44339797) незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Незважаючи на те, що кримінальне провадження було порушено більше року тому, детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів БЕБ Володимир Стасенко та прокурори Офісу Генерального прокурора Олександр Таркан, Ігор Стадник, Олександр Станков, Юрій Образенко, які ведуть та курирують цю справа, не передають матеріали до суду та не залучають відповідальних до справедливого покарання.

У матеріалах справи навіть не зазначено збитку, завданого державі, внаслідок несплачених податків до бюджету України на десятки мільйонів гривень. Не перебувають під вартою і фігуранти кримінальної справи, зокрема, керівник компанії. За весь цей час поки що заарештовано лише корпоративні права ТОВ «Твоя беттингова компанія».

За словами джерела в БЕБ, справу 1xBet просто «зливають», розслідування не проводиться, а детективи БЕБ та прокурори саботують її, не приходять навіть до суду.

Раніше, як писали ЗМІ, аналогічним чином «зливалася» інша велика справа, пов’язана з санкціями та російським майном.

На сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів опубліковано рішення на розгляд скарги від 14 серпня 2023 року.

У документі зазначено, що, на думку особи, яка подала скаргу, прокурори Таркан А.М., Стадник І.А., Станков А.П., Образенко Ю.В. здійснили дисциплінарну провину за таких обставин.

«У кримінальному провадженні № конфіденційна інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 212 КК України, досудове розслідування, яке здійснює Бюро економічної безпеки України, зазначені прокурори не забезпечили збереження речових доказів — 42 000 тонн аміаку та 2 200 тонн калію на 6 млн. грн.

Зокрема, після арешту та передачі аміаку та калію до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) агентство продало його підприємствам з ознаками фіктивності за заниженими цінами.

Зазначені прокурори не проконтролювали зберігання АРМА заарештованого майна та його продаж за ринковою вартістю; перед передачею майна АРМА не призначили товарознавчу експертизу», — йдеться у рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Також зазначені прокурори не прийшли на засідання Шевченківського районного суду міста Києва, за ухвалою якого скасовано арешт на залізничні вагони, в яких перебувало це майно: від 17 квітня 2023 року у справі № 761/10381/23 — на 35 вагонів; від 02 березня 2023 року у справі № 761/5724/23 — на 10 вагонів; 08 липня 2023 року у справі № 761/8452/23 — на 54 вагони.

Комісія не підтримала дисциплінарне провадження, проте зазначені факти говорять про те, що прокурори своїми діями чи точніше бездіяльністю завдали збитку державі на сотні мільйонів гривень. ЗМІ також писали про справу «Брокард-Україна», російським власникам якої, БЕБ та прокурори допомогли вийти з-під санкцій та справі про продаж заарештованого БЕБ на потреби ТрО майна, яке потім поверталося бізнесменам за викуп чи продавалося на «чорному» ринку.

За словами джерела в БЕБ, простежується закономірність, коли найбільші фінансові справи, пов’язані з країною-агресором та її бізнесом, потрапляють до тих самих прокурорів і детективів БЕБ, а потім вони розвалюються, тим самим допомагаючи бізнесу російської федерації».