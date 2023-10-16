В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в рядах ВСУ

Главное: С 2021 года количество женщин в украинской армии выросло на 12 тысяч, то есть на 40 процентов. Сейчас проходят службу около 43 тысяч женщин-военных.

Детали: За два года количество женщин в Вооруженных силах Украины выросло на 12 тысяч, сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что отменили все ограничения для доступа военнослужащих ко всем должностям. В частности, как сообщается, что если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас — женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и тому подобное.

«Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов. Что касается декретного отпуска, то продолжительность, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании», — заявили в Минобороны.

Также в министерстве напомнили, что женщинам предоставлена возможность для получения военного образования всех уровней, организована системная работа по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, учтены аспекты равноправия при разработке нормативно-правовых актов.

В тему: В Генштабе озвучили изменения в военном учете женщин с 1 октября.