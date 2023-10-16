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Новости > Андрия Джонсон: американка вышла замуж... сама за себя

Андрия Джонсон: американка вышла замуж... сама за себя

Агата Кловская
16.10.23 16:56
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Андрия Джонсон: американка вышла замуж... сама за себя

Главное: Американка решила сама за себя выйти замуж. Она решила связать себя узами брака в день, когда ей исполнилось 39 лет.

Детали: Жительница Ганновера Андрия Джонсон вышла замуж сама за себя. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летняя женщина призналась в любви самой себе в День Святого Валентина и несколько месяцев наслаждалась жизнью невесты. После этого в Мексике Андрия Джонсон провела свадебную церемонию за пять тысяч долларов.

На мероприятии не было гостей. Торжество включало в себя провозглашение клятв самой себе и надевание кольца за 37 долларов на палец на глазах у местного чиновника.

Отмечается, что эта свадьба заметно отличалась от первой свадьбы Андрии, которая состоялась в 2015 году, когда она вышла замуж за своего 45-летнего мужчину в Лас-Вегасе. Андрия Джонсон мечтала о крепкой семье, ведь ее родители прожили в браке 42 года, однако в 2018 году она развелась. По ее словам, причинами стали большая разница в возрасте и социально-экономические отличия.

Андрие понадобился не один год, чтобы перестать винить себя в случившемся. Она начала работать с терапевтом и через три года достигла прорыва, когда решила выйти замуж.

В это время Андрия Джонсон задумалась над тем, сможет ли воплотить брак с собой в реальность, и обратила внимание на 31-летнюю Селену Гомес, которая вышла замуж за себя в свой 30-й день рождения.

«Я хотела отпраздновать свои новые отношения с самой собой, сделав то, что должна была сделать много лет назад. В моем первом браке я совершила ошибку, посвятив себя безоговорочной любви к кому-то другому, не подарив сначала такую же любовь к себе», — призналась она.

Когда Андрия Джонсон поделилась своим желанием выйти замуж за себя с семьей, друзьями и коллегами, она получила неоднозначную реакцию от всех.

В то время как семья и друзья поддержали ее решение, коллеги восприняли его как необычный шаг и не могли смириться с ним.

«Мне и за моей спиной было сделано много комментариев о том, что я жалкая, безумная, одинокая, стремящаяся внимания и многое другое. Некоторые сотрудники анонимно сообщили обо мне в отдел кадров и начали расследование на работе по моей психической стойкости. Это было действительно тяжелое время», — сказала Андрия Джонсон.

Из-за шквала критики ей пришлось уволиться с работы, однако девушка уверяет, что ни о чем не жалеет.

В тему: В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан.

Тэги: общество, мир, свадьба, курьезы, Андрия Джонсон

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