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Новости > Стало известно, когда Турция ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Стало известно, когда Турция ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Агата Кловская
16.10.23 15:52
157
Стало известно, когда Турция ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Главное: Турция не ратифицирует вступление Швеции в НАТО до решение США по F-16. Два источника, знакомых с ситуацией, сказали, что Анкара хочет двигаться в тандеме с Вашингтоном.

Детали: Турция подождет с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце, поскольку ожидает признаков поддержки со стороны США по своему собственному запросу на покупку истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters.

Два источника издания, знакомых с ситуацией, сказали, что Анкара хочет двигаться в тандеме с Вашингтоном. Ожидается, что Государственный департамент должен обратиться в Конгресс за одобрением продажи Турции истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов и десятков модернизационных комплектов.

«Учитывая отсутствие доверия в вопросе F-16 и Швеции, Турция не спешит ратифицировать заявку НАТО и ищет знак, что Соединенные Штаты предпринимают шаги в то же время», — сказал чиновник из правящей партии Эрдогана «Партия справедливости и развития».

Второй источник, знакомый с американо-турецкими переговорами, сообщил, что предыдущее предложение, по которому каждая сторона сделает шаги по ратификации заявки на вступление в НАТО с одной стороны, и покупке F-16 с другой, было отложено.

В то же время, турецкие чиновники и иностранные дипломаты говорят, что Эрдоган не спешит, особенно после взрыва в Анкаре в день открытия парламента, а также сбития турецкого дрона Соединенными Штатами на севере Сирии.

Отметим, что ответственность за взрыв взяла Рабочая партия Курдистана, на что Турция ответила увеличением ударов в Ираке и Сирии по курдским боевикам, некоторые из них поддерживаются США.

В тему: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина непременно станет членом альянса. По его словам, все страны-члены дали свое согласие на это.

Тэги: НАТО, Турция, ратификация, Швеция

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