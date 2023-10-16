В Минэнерго объяснили, применяются ли в Украине графики отключений света

Главное: В Минэнерго отметили, что слухи в соцсетях о якобы применении графиков отключений света — неправдивы. Ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны.

Детали: В Украине сейчас достаточно производимой электростанциями в стране электроэнергии для обеспечения потребностей граждан. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

«В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии», — отметили в ведомстве.

При этом в министерстве опровергли такие сообщения, и подчеркнули, что ограничений электроснабжения «пока не предусматривается ни в одной из областей страны».

«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей», — говорится в заявлении.

Как пояснили в Минэнерго, такие отключения возможны «исключительно в случае массированных вражеских обстрелов» и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

Другим фактором, при котором возможны отключения света, являются технологические нарушения и в случае непогоды.

«Энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону», — рассказали в Минэнерго.

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