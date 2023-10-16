Жертвами израильских атак на Сектор Газа стало немало журналистов

Главное: Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Среди жертв – журналисты.

Детали: Жертвами атак Израиля на Сектор Газа становятся журналисты. Погибли уже как минимум одиннадцать представителей СМИ, а еще двадцать их коллег получили различные ранения.

Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает профсоюз журналистов Палестины.

Кроме этого два представителя СМИ пропали без вести.

Также были разрушены пятьдесят зданий медиа-структур.

Резюмируется, что журналистская организация организовала помощь раненым сотрудникам СМИ.

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