Жертвами израильских атак на Сектор Газа стало немало журналистов

Главное: Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Среди жертв – журналисты.
Детали: Жертвами атак Израиля на Сектор Газа становятся журналисты. Погибли уже как минимум одиннадцать представителей СМИ, а еще двадцать их коллег получили различные ранения.
Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает профсоюз журналистов Палестины.
Кроме этого два представителя СМИ пропали без вести.
Также были разрушены пятьдесят зданий медиа-структур.
Резюмируется, что журналистская организация организовала помощь раненым сотрудникам СМИ.
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