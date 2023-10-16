В программу Олимпиады-2028 внесли пять новых видов спорта

Главное: Пять новых видов спорта включили в программу Олимпийских игр 2028-го года в Лос-Анджелесе. Среди них – сквош и крикет.

Детали: В официальную программу летних Олимпийских игр 2028-го года в Лос-Анджелесе (США) внесли пять новых видов спорта. Такое решение было утверждено на 141-й сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи (Индия) в понедельник, 16 октября.

Это, как информируется, флаг-футбол (версия американского футбола с ограниченными контактами), сквош, лакросс, бейсбол/софтбол и крикет.

Стоит добавить, что бейсбол/софтбол был представлен на Олимпиадах в 1992-2008-м годах, а также на последних Играх в Токио. Крикет присутствовал в программе в 1900-м году, а лакросс – в 1904-м и 1908-м годах.

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