Спецпредставитель США по восстановлению Украины впервые прибыла в Киев

Главное: В Киев прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер. Это ее первый визит в Украину с момента назначения на этот пост в середине сентября текущего года.

Детали: Специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев в понедельник, 16 октября. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

«Очень тепло приветствуем возвращение в Киев, госсекретарь Притцкер!» — написала она и опубликовала в сети совместное фото с Прицкер на железнодорожном вокзале Киева.

Это первый визит Прицкер в Украину с момента назначения на этот пост в середине сентября текущего года.

В тему: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает с европейскими союзниками и партнерами по поиску необходимой правовой базы для использования замороженных активов России на проекты восстановления Украины.