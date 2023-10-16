Из Тель-Авива в Румынию вылетел эвакуационный самолет с украинцами

Главное: Из израильского аэропорта «Бен Гурион» рейсом авиакомпании HiSky в румынский город Клуж вылетел эвакуационный самолет. На борту находятся 155 граждан Украины.

Детали: Сегодня, 16 октября, из Тель-Авива в Румынию вылетел второй эвакуационный борт, на котором находятся 155 граждан Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Эвакуационный самолет вылетел из аэропорта «Бен Гурион» рейсом авиакомпании HiSky в румынский город Клуж.

Посольство помогло 107 женщинам и 23 детям с оформлением необходимых процедур и документов для вылета.

«Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины», — говорится в сообщении посольства.

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