Украинских студентов в акадотпуске могут мобилизовать, - Минобразования

Главное: Студенты вузов, которые находятся в академотпуске могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщает Министерства образования и науки Украины.
Детали: Студентов украинских вузов, которые находятся в академическом отпуске, могут мобилизовать. Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва. Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки Украины.