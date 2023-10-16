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Новости > Украинских студентов в акадотпуске могут мобилизовать, - Минобразования

Украинских студентов в акадотпуске могут мобилизовать, - Минобразования

Агата Кловская
16.10.23 09:29
119
Украинских студентов в акадотпуске могут мобилизовать, - Минобразования

Главное: Студенты вузов, которые находятся в академотпуске могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщает Министерства образования и науки Украины.

Детали: Студентов украинских вузов, которые находятся в академическом отпуске, могут мобилизовать. Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва. Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки Украины.

«Отмечаем, что в случае предоставления академического отпуска (перерыва в обучении) на лицо, которое его получило, не распространяется действие норм абзаца второй части третьей статьи 23 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, поскольку во время академического отпуска такие лица не учатся», — говорится в сообщении.
 
В случае призыва такие студенты имеют право на продолжение академического отпуска по мобилизации.

Тэги: студенты, мобилизация

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