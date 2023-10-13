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Новости > Блинкен встретился с главой Палестины

Блинкен встретился с главой Палестины

Агата Кловская
13.10.23 15:37
99
Блинкен встретился с главой Палестины

Главное: Энтони Блинкен провел встречу с главой Палестины. Переговоры госсекретаря Соединенных Штатов и Махмуда Аббаса прошли в столице Иордании Аммани.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммани. Об этом 13 октября сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что визит Блинкена на Ближний Восток — попытка удержать войну Израиля с ХАМАС от перерастания в региональный конфликт.

Как известно, 87-летний Аббас возглавляет Палестинскую автономию на Западном берегу реки Иордан последние 18 лет. Его движение ФАТХ является политическим оппонентом ХАМАС, контролирующим сектор Газа.

Накануне глава Госдепа прибыл с визитом солидарности в Израиль, где провел встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими чиновниками.

Блинкен также встретился с королем Иордании Абдаллой II, с которым президент Джо Байден поддерживал связь после начала кризиса. Лидер Иордании в течение нескольких десятилетий был ключевым посредником в переговорах по Ближнему Востоку.

В тему: Глава Пентагона прибыл в Израиль.

Тэги: Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, Энтони Блинкен

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