Король Иордании призвал США защитить Палестину

Главное: Король Иордании Абдалла II выступил в защиту Палестины. Донес свою позицию США.

Детали: Король Иордании Абдалла II поддержал Палестину. Он провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл в Амман после посещения Израиля.

Так, Абдалла II выступил против любых попыток вытеснить палестинцев со своих территорий или принудить их к переселению.

В его пресс-службе информировали: «Король предостерег от любых попыток вытеснить палестинцев с их земель или принудить их к перемещению. Он подчеркнул, что конфликт не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев».

Также он призвал США открыть гуманитарные коридоры с Сектором Газа для доставки туда помощи пострадавшим от израильских ударов.

В тему: Жертвами израильских ударов по Сектору Газа стали сотни детей.