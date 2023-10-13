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Новости > Премьер Ирландии наехал на Израиль

Премьер Ирландии наехал на Израиль

Агата Кловская
13.10.23 14:45
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Премьер Ирландии наехал на Израиль

Главное: Премьер-министр Ирландии раскритиковал Израиль. Причина – прекращение подачи электроэнергии и воды в Сектор Газа.

Детали: Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар резко наехал на Израиль. Произошло это в эфире телеканала RTE.

Причиной стало прекращение подачи электроэнергии и воды в Сектор Газа.

Было сказано: «Израилю угрожают. У них есть право на самооборону, но у них нет права нарушать международное гуманитарное право».

Политик признал, что Израиль окружен враждебно настроенными группировками, такими как ХАМАС и «Хезболла».

Однако, по его словам, блокада Сектора Газа «выглядит как коллективное наказание».

Глава правительства говорит: «Отключение электроэнергии, прекращение поставок топлива и воды – не так должно себя вести уважаемое демократическое государство».

В то же время он призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников и добавил, что «Израиль оправданно ведет борьбу с ХАМАС в Секторе Газа и где бы то ни было, однако проведение операций, которые явно непропорционально затрагивают гражданское население, неправильно».

В тему: Жертвами израильских ударов по Сектору Газа стали сотни детей.

Тэги: мир, Израиль, война, Сектор газа, Ирландия, Лео Варадкар

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