Семьи с детьми призвали эвакуироваться из Херсонской области

Главное: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал семьи с детьми эвакуироваться из области. По его словам, рано или поздно ситуация может стать критической для мирных граждан.

Детали: В связи с чрезвычайно опасной ситуацией, сложившейся в Херсонской области после полномасштабного вторжения Российской Федерации, необходимо позаботиться о безопасности детей и эвакуироваться в более безопасные места. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Ежедневно мы ощущаем ад российских обстрелов. Рано или поздно ситуация может стать критической для мирных граждан. Это нужно осознать и быть готовыми», — сказал Прокудин.

Он обратился к семьям с детьми, и подчеркнул необходимость временного переселения в более безопасные регионы.

«Я еще раз призываю вас позаботиться о ваших детях и предоставить им возможность жить в более безопасном месте. Мои дети сейчас тоже не рядом со мной», — добавил глава ОГА.

Он заверил, что все семьи, которые примут решение переселиться обязательно вернутся домой.

«Уверяю, вы непременно вернетесь домой. Главное, что живыми и невредимыми. А мы вместе со всей командой органов власти, медиков, правоохранителей и спасателей сделали свой выбор — мы остаемся и продолжаем работать в Херсоне», — подчеркнул Прокудин.

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