Буданов объяснил, почему война в этом году не закончится

Главное: Кирилл Буданов заявил, что украинская армия выбилась из графика, ведя контрнаступление. Для этого есть объективные и субъективные причины, но большинство объяснений этого составляет государственную тайну, объяснил глава ГУР.

Детали: Украинские военные выбились из графика, поэтому война в текущем году не завершится. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью Украинской правде.

В частности, журналисты напомнили, что в предыдущем интервью Буданов заявлял, что были все шансы окончить войну уже в этом году.

«Есть объективные и субъективные причины — все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет понятным», — заявил глава ГУР.

Буданов добавил, что мы «выбились» из графика, но не объяснил, что это значит.

«Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем иначе толкование... Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод», — добавил он.

Кирилл Буданов напомнил, что на юге страны идет наступательная операция. Также происходят мощные события для возвращения Бахмута: «То, что там идут ожесточенные бои, точно не секрет ни для кого. Но, как видите, медленно, шаг за шагом оно там идет».

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