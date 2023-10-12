Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Буданов предупреждает о приближении глобальной войны

Буданов предупреждает о приближении глобальной войны

Агата Кловская
12.10.23 14:22
167
Буданов предупреждает о приближении глобальной войны

Главное: В разведке видят несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины. Но все они связаны между собой одними и теми же странами.

Детали: Мир достаточно быстро приближается к глобальной войне. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью Украинской правде, обнародованном в четверг, 12 октября.

В частности, журналисты поинтересовались у него, стоит ли сейчас мир на пороге Третьей мировой войны. Буданов заявил, что этот вопрос риторический и ответ на него будет не так прост.

«Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что да, я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне», — заявил глава ГУР.

При этом он добавил, что не видит проблем с предоставлением военной помощи Украине, по крайней мере, до середины 2024 года.

«А дальше все будет зависеть от нас — как правильно сможем всем донести, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас», — сказал Буданов.

В тему: Буданов рассказал, как долго Россия еще может вести войну против Украины.

Тэги: война, разведка, Кирилл Буданов, ГУР

Комментарии

Статьи

12.10.23 09:21

Новая Война Судного дня: Палестина напала на Израиль <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

FBOT: загадочные вспышки во Вселенной озадачили ученых
10.10.23 19:35

FBOT: загадочные вспышки во Вселенной озадачили ученых

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.10.23 16:57

Ученые раскрыли секрет долголетия
12.10.23 16:30

Известного американского спортсмена обвинили в убийстве собственной матери
12.10.23 16:22

Бритни Спирс предстанет перед судом
12.10.23 15:56

Путин назвал свою причину войны в Израиле
12.10.23 15:29

Буданов объяснил, почему война в этом году не закончится
12.10.23 15:00

В Украине заговорили о цифровой переписи населения
12.10.23 14:06

Украинцев заверили, что наша страна сможет пережить зимние морозы
12.10.23 13:49

Синоптик огорошила украинцев своим прогнозом погоды на ближайшие дни
12.10.23 13:44

Путин впервые с начала года осмелился покинуть Россию
12.10.23 13:13

В Киеве на блокпосту произошла стрельба
12.10.23 13:13

В Киеве на блокпосту произошла стрельба
12.10.23 10:57

Обновление водительских прав: депутаты решили усложнить жизнь украинским водителям
12.10.23 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 284 890 солдат
12.10.23 09:27

Зеленский собрался в Израиль, — СМИ
12.10.23 09:06

В Киеве мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре
11.10.23 14:41

Все страны-члены НАТО дали согласие на вступление Украины в альянс, — Столтенбегр
11.10.23 13:39

Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
11.10.23 12:48

Зеленский заявил о завершающей стадии войны в Украине
11.10.23 12:21

Германия готовит «противовоздушный» оборонный пакет помощи для Украины
11.10.23 11:57

Минобороны Бельгии анонсирует отправку Украине истребителей F-16
06.10.23 14:25

Представителям ТЦК запрещено удерживать и избивать людей, если они отказываются подписывать повестку
06.10.23 16:38

В ВОЗ заявили, что миру угрожает распространение еще одной заразы
06.10.23 13:13

Назван лауреат Нобелевской премии мира 2023
06.10.23 12:44

Всемирный банк улучшил прогноз для Украины
06.10.23 11:21

Украинцам рассказали, чего ждать от курса гривны в ближайшие дни
07.10.23 11:18

Словакия отказывается помогать Украине оружием
06.10.23 16:43

Украинцев предупредили, что Россия станет чаще атаковать нашу страну «шахедами»
06.10.23 14:42

Маск рассказал, когда его космический корабль полетит на Марс
06.10.23 12:32

В Украине растет количество случаев коронавируса
06.10.23 09:50

Ракетный удар по Грозе на Харьковщине: погибли 15% жителей села
Фото и Видео
В Киеве на блокпосту произошла стрельба
В Киеве на блокпосту произошла стрельба
В Киеве на блокпосту произошла стрельба
В Киеве на блокпосту произошла стрельба
Криштиану Роналду получит 99 ударов плетью после объятий с Фатимой Хамами?
Криштиану Роналду получит 99 ударов плетью после объятий с Фатимой Хамами?
В Киеве мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре
В Киеве мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре
Амина Ктефан: украинская фешн-блогер поддержала Палестину
Амина Ктефан: украинская фешн-блогер поддержала Палестину
Мохаммед Дейф: что из себя представляет организатор атаки на Израиль
Мохаммед Дейф: что из себя представляет организатор атаки на Израиль
Ученые нашли уникально большую тектоническую плиту
Ученые нашли уникально большую тектоническую плиту
Игорь Беркут считает, что Украина украинцам больше не принадлежит
Игорь Беркут считает, что Украина украинцам больше не принадлежит
Миа Халифа: ливанская экс-порнозвезда поддержала Палестину
Миа Халифа: ливанская экс-порнозвезда поддержала Палестину
Постельные клопы атаковали Францию
Постельные клопы атаковали Францию
Марина Мачете: «Мисс Португалия» стала... трансгендер
Марина Мачете: «Мисс Португалия» стала... трансгендер
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.