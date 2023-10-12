Буданов предупреждает о приближении глобальной войны

Главное: В разведке видят несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины. Но все они связаны между собой одними и теми же странами.

Детали: Мир достаточно быстро приближается к глобальной войне. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью Украинской правде, обнародованном в четверг, 12 октября.

В частности, журналисты поинтересовались у него, стоит ли сейчас мир на пороге Третьей мировой войны. Буданов заявил, что этот вопрос риторический и ответ на него будет не так прост.

«Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что да, я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне», — заявил глава ГУР.

При этом он добавил, что не видит проблем с предоставлением военной помощи Украине, по крайней мере, до середины 2024 года.

«А дальше все будет зависеть от нас — как правильно сможем всем донести, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас», — сказал Буданов.

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