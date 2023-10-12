Украинцев заверили, что наша страна сможет пережить зимние морозы

Главное: Украина готовится к зимним морозам. Стало известно, какая ситуация с энергосистемой нашей страны.

Детали: Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий поведал, готова ли наша страна к зимним морозам. Он сделал заявления во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Чиновник, среди прочего, поведал, что эксперты смоделировали самый холодный день во время прохождения отопительного сезона, с наибольшим потреблением.

По его словам, что данное моделирование показывает, что самый холодный день Украина проходит, но с применением импорта электроэнергии и включением дополнительных энергоблоков на газу.

Заверяется также, что украинская энергетика имеет ресурс для того, чтобы покрывать и обычное, зимнее потребление.

Резюмируется, что отремонтировано достаточно подстанций и электростанций для того, чтобы энергосистема зимой работала нормально.

В тему: Стало известно, сколько газа уже успела накопить Украина к началу отопительного сезона.