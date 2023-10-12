Зеленский собрался в Израиль, — СМИ

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Израиль. Он осудил атаку ХАМАС на Израиль и подчеркнул, что право страны на защиту не подлежит сомнению.

Детали: Офис президента Украины направил запрос в офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с просьбой дать согласие на официальный визит украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в среду 11 октября сообщает Ynet.

«Глава государства попросил изучить такую возможность», — говорится в сообщении.

Сам визит еще не запланирован, однако «первые контакты между соответствующими службами Израиля и Украины уже начались».

«Переговоры по этому вопросу носят предварительный характер, и дата вероятного визита еще не определена», — уточнили в ОПУ.

Сообщается, что визит президента Украины имеет цель проявить солидарность с Израилем, который подвергся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС.

«Мы находимся в состоянии войны и знаем, что значит оказаться под террористической атакой. Очень важно не остаться наедине в этой ситуации. Это может спасти жизнь людей и нации. Я рекомендую мировым лидерам прилететь в Израиль и поддержать людей, подвергшихся террористической атаке», — сказал Зеленский ранее во время пребывания в Брюсселе.

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