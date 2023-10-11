Страны НАТО могут объединиться для разминирования Черного моря

Главное: Три страны НАТО планируют объединиться для разминирования Черного моря. Инициатива будет мирной, и о кораблях НАТО в Черном море речь не идет, а цель миссии — показать, что три страны способны самостоятельно решить такую проблему.

Детали: Болгария, Турция и Румыния обсуждают возможность объединения усилий по обезвреживанию в Черном море мин, которые будут попадать в их воды. Об этом пишет Bloomberg.

Ссылаясь на слова двух неназванных чиновников, издание пишет, что инициатива еще разрабатывается, но соответствующее подразделение может появиться в следующем месяце.

Сообщается, что инициатива будет мирной, и о кораблях НАТО в Черном море речь не идет, а цель миссии — показать, что три страны способны самостоятельно решить такую проблему.

В публикации уточняется, что создание подразделения для обезвреживания мин станет первым крупным общим действием союзников в Черном море после начала полномасштабной войны России против Украины.

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