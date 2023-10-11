В Пентагоне объяснили важность защиты Украины

Главное: Глава Пентагона объяснил важность защиты Украины. Поддержка сил свободы в Украине будет крепкой в любое время года и в любую бурю, пообещал Ллойд Остин.

Детали: Есть, по крайней мере, пять причин, почему борьба Украины против российской агрессии имеет значение. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, выступая на заседании в формате Рамштайн в Брюсселе в среду, 11 октября.

«Все здесь понимают ставки и почему борьба Украины за защиту имеет значение. Украина имеет значение, потому что война по выбору Путина является большой и острой угрозой безопасности в Европе», — заявил глава Пентагона.

Во-вторых, по его словам, Украина имеет значение, потому что российская агрессия явно бросает вызов американским союзникам по НАТО в Европе.

Третья причина состоит в том, что российские зверства против мирного населения Украины противоречат западным ценностям и угрожают верховенству международного права.

В-четвертых, Украина имеет значение, потому что атаки россиян на украинское зерно сознательно влекут за собой голод и страдания невинных людей в разных странах мира.

В-пятых, Украина имеет значение, потому что если большие государства смогут безнаказанно вторгнуться к своим мирным и демократическим соседям, то это разрушит базовые международные правила, опирающиеся на мир после Второй мировой войны.

«Это то, что снова объединило нас. И, как я уже говорил ранее, я продолжаю твердо верить, что наша поддержка сил свободы в Украине будет крепкой в любое время года и в любую бурю», — резюмировал глава Пентагона.

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