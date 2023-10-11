Бельгия поможет Украине российскими деньгами

Главное: Бельгия обещает помочь Украине 1,7 миллиардами евро. Используют доход от замороженных российских активов.

Детали: Бельгия создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро. Об этом поведал премьер-министр страны Александр де Кроо на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом нашей страны Владимиром Зеленским.

По его словам, в нем планируют использовать доход от замороженных российских активов.

Было сказано: «Фонд будет финансироваться за счет миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии».

Отмечается: «В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов. Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине».

Информируется, что Бельгия планирует передавать нашей стране все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов.

Ожидается, что эти деньги будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.

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