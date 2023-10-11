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Новости > Все страны-члены НАТО дали согласие на вступление Украины в альянс, — Столтенбегр

Все страны-члены НАТО дали согласие на вступление Украины в альянс, — Столтенбегр

Александр Панько
11.10.23 14:41
154
Все страны-члены НАТО дали согласие на вступление Украины в альянс, — Столтенбегр

Главное: Генсек НАТО Йенс Толтенберг заявил, что Украина непременно станет членом альянса. По его словам, все страны-члены дали свое согласие на это.

Детали: Все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Североатлантического союза в будущем. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в Брюсселе в среду, 11 октября.

«Мы должны привести в действие долгосрочную программу, чтобы обеспечить, что история не будет повторяться. По этому поводу все союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО», — заявил он.

Столтенберг напомнил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены устранили для Украины требование реализации Плана действий по членству и положили начало Совету Украина-НАТО.

«Мы будем выступать на стороне Украины столько, сколько потребуется», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Украина, прежде всего, нуждается в средствах ПВО, поскольку президент РФ Владимир Путин снова будет пытаться использовать зиму как оружие в войне.

Генсек НАТО приветствовал новые объявления, звучавшие в последние несколько дней от Румынии, от Германии.

«Противовоздушная оборона критическая. Это экономика, критическая инфраструктура Украины. Это помогает им защищать себя, торговать и производить самим боеприпасы. Президент Путин снова готовится использовать зиму как оружие в войне, атакуя энергосистему, газовую инфраструктуру. Нам нужно это предотвратить с помощью более продвинутых и увеличенных средств ПВО», — добавил Столтенберг.

В тему: Столтенберг объяснил, почему так важно для Украины стать членом НАТО.

Тэги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг

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