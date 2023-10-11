Россию не пустили в Совет ООН по правам человека

Главное: Россия провалила попытку вернуться в Совет ООН по правам человека, несмотря на развернутую ею в последние недели кампанию.

Детали: Генеральная ассамблея ООН во вторник, 10 октября, не поддержала избрание России членом Совета Организации по правам человека. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Совета в соцсети Х.

Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024 — 2026 годы, избранных Генассамблеей, Российской Федерации нет.

Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

В тему: В США предложили выгнать РФ из Совбеза ООН.