Зеленский примет участие в заседании Рамштайна в Бельгии

Главное: Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бельгию. Он примет участие в заседании Рамштайна, где также будет глава Пентагона и генсек НАТО. Также глава государства встретится с правительством Бельгии.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 октября, прибыл с визитом в Брюссель (Бельгия). Об этом сообщает Yahoo.

Сегодня состоится встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Зеленский примет участие в заседании Рамштайна, где также будет глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также президент Украины встретится с правительством Бельгии.

В тему: Зеленский впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Румынию.