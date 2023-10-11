Зеленский рассказал, при каком условии пойдет на второй президентский срок

Главное: Владимир Зеленский пойдет на второй президентский срок. Если война в Украине не завершится.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский, находясь во вторник, 10 октября, в Бухаресте, сделал важное политическое заявление. Его слова цитируют румынские СМИ.

Так, глава государства рассказал, при каком условии пойдет на второй срок.

По его словам, он будет баллотироваться в президенты нашей страны, если выборы состоятся во время войны.

Было сказано: «Если война продолжится – да, если война закончится – нет. Я не могу уйти во время войны».

В тему: Зеленский будет баллотироваться на второй срок.