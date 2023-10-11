Инфляция в Украине «притормозила»

Главное: В Украине замедлилась инфляция. Причина – хороший урожай.

Детали: В НБУ прокомментировали замедление инфляции в нашей стране. Финансовый регулятор говорит, что она «затормозила» до 7,1%.

Информируется, что быстрее замедление инфляции обусловливалось, в первую очередь, большим предложением продуктов питания: овощей и фруктов нового урожая, а также лучшими урожаями зерновых и масличных, в том числе на фоне более быстрого сбора.

Специалисты считают, что данные факторы в условиях ограниченных экспортных возможностей влияли на стоимость сырых и обработанных продуктов питания.

Прогнозируется, что потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза.

Впрочем, подчеркивается: «Однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным».

Резюмируется, что для содержания умеренной инфляции НБУ и дальше будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке.

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