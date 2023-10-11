Сергей Гредескул: советский физик был убит во время атаки ХАМАС на Израиль

Главное: Сергей Гредескул, советский физик, был убит в ходе нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

Детали: Советский физик Сергей Гредескул и его супруга были убиты в своем доме в израильском городе Офаким в ходе нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

Информацией о трагическом инциденте поделился член Российской академии наук Алексей Хохлов.

Сергей Гредескул работал в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве с 1991 года и вышел на пенсию несколько лет назад.