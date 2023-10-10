В МВФ обнадежили прогнозом по поводу ВВП Украины

Главное: В МВФ дали прогноз по поводу ВВП Украины. Он был улучшен.

Детали: Международный валютный фонд улучшил свой апрельский прогноз по Украине. Был опубликован отчет World Economic Outlook на октябрь.

В нем сказано, что прогноз по темпам роста украинской экономики по спаду на 3% улучшен к росту на 2% в 2023-м году.

Отмечается, что МВФ вернул долгосрочный прогноз по нашей старне к обзору, в то время как после начала полномасштабной войны давался лишь прогноз на текущий год.

Информируется: «Прогнозы Украины на 2024-2028 годы теперь находятся во взаимосвязи и в соответствии с базовым сценарием программы расширенного финансирования EFF».

Стоит напомнить, что ранее в МВФ говорили, что для Украины все прогнозы на 2024-2028 годы снижены из-за необычайно высокой степени неопределенности.

Так, МВФ ожидает рост ВВП нашей страны в этом году на 2% и его ускорение до 3,2% в 2024-м году.

Ожидается, что в2028-м году экономика Украины будет расти на 4%.

Уточняется, что данный прогноз для нашей страны пока предусматривает снижение инфляции с 26,6% в 2022-м году до 15,5% в этом году и до 10% в следующем, хотя по итогам сентября она снизилась до 7,1%.

Резюмируется, что МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики в 2023-м году на уровне 3%, а вот прогноз роста ВВП в 2024-м году ухудшился на 0,1 п.п. до 2,9%.

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