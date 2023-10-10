В МВФ спрогнозировали обвал гривны

Главное: В МВФ рассказали, что будет с курсом гривны. В ближайшие годы ожидается ее падение.

Детали: Международный валютный фонд прогнозирует обвал курса гривны в обозримом будущем. Опубликован World Economic Outlook на октябрь.

Ожидается, что до конца этого года курс составит 37,5 гривен за доллар.

Однако потом прогнозируется девальвация.

В 2024-м году – до 41,4 гривен за доллар, в 2025-м году – до 46 гривен за доллар, в 2026-м году – до 48,9 гривен за доллар, в 2027-м году – до 51,3 гривен за доллар, а в 2028-м году – до 53,9 гривен за доллар.

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