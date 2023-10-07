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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Словакия отказывается помогать Украине оружием

Словакия отказывается помогать Украине оружием

Александр Панько
07.10.23 11:18
214
Словакия отказывается помогать Украине оружием

Главное: Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине. Причина — победа антиукраинской партии Роберта Фицо.

Детали: В правительстве Словакии подтвердили, что прекращают оказывать военную помощь Украине.

«Уходящее правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику в Украину», — заявил представитель кабинета, которого цитирует Politico.
 
Ранее министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи, но этому воспротивилась президент Зузана Чапутова, апеллируя к состоявшимся выборам, на которых победила партия противника поддержки Украины Роберта Фицо.
 
Сейчас его партия и другие политсилы, выступающие против поддержки Украины, ведут переговоры о формировании коалиции. Поэтому до создания нового правительства Братислава заморозила помощь Украине.
 
В тему: На выборах в Словакии победила антиукраинская партия Роберта Фицо.
 
 

Тэги: Словакия

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