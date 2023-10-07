Словакия отказывается помогать Украине оружием

Главное: Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине. Причина — победа антиукраинской партии Роберта Фицо.

Детали: В правительстве Словакии подтвердили, что прекращают оказывать военную помощь Украине.

«Уходящее правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику в Украину», — заявил представитель кабинета, которого цитирует Politico.

Ранее министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи, но этому воспротивилась президент Зузана Чапутова, апеллируя к состоявшимся выборам, на которых победила партия противника поддержки Украины Роберта Фицо.

Сейчас его партия и другие политсилы, выступающие против поддержки Украины, ведут переговоры о формировании коалиции. Поэтому до создания нового правительства Братислава заморозила помощь Украине.