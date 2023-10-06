В Украине растет количество случаев коронавируса

Главное: В Украине продолжают циркулировать разные типы штамма Омикрон. За последнюю неделю зафиксировано 4000 больных.

Детали: За последнюю неделю коронавирусом заболели более четырех тысяч человек, среди них 302 ребенка. Девять инфицированных скончались, заявил в эфире телемарафона 5 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Сейчас мы наблюдаем стабильный базовый рост заболеваемости COVID-19. И за последнюю неделю было подтверждено более чем 4000 случаев заболевания... На прошлой неделе мы регистрировали только 2500 случаев. И это только начало эпидемического сезона. Такой рост мы будем регистрировать до конца ноября, и после этого уже включится полноценный грипп», — отметил он.

По словам замминистра, сейчас чаще болеют дети до 17 лет. Кроме того, растет и количество летальных исходов.

«Если за летний период мы регистрировали лишь единичные случаи, то за последнюю неделю летальность выросла почти в 2,5 раза. Это небольшие цифры в абсолютном количестве. За последнюю неделю у нас зарегистрировано девять летальных исходов, и это среди лиц в возрасте 65 лет и старше», — подчеркнул Кузин.

Он добавил, что на территории Европы и Украины циркулирует 15 различных типов штамма «Омикрон» и все они имеют относительно легкое течение болезни у вакцинированных лиц, но у людей из групп риска при отсутствии прививки возрастает риск умереть от осложнений.

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