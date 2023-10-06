Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 281 090 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 281 090 солдат. Уничтожено 4 777 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 6 октября.

Сообщается, что погибли уже 281 090 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 777 танков, 9 082 боевые бронированные машины, 6 666 артиллерийских систем, 806 РСЗО, 540 средств ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 5 158 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 530 крылатых ракет, 20 кораблей/катеров, одну подводную лодку, 9 015 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 951 единицу специальной техники.

В тему: Путин лицемерно заявил, что Россия не начинала войну в Украине.