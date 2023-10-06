Ракетный удар по Грозе на Харьковщине: погибли 15% жителей села

Главное: В результате удара РФ по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области погибло 55 человек, из них один ребенок 2017 года рождения. Также пострадали шесть человек.

Детали: В селе Гроза Купянского района завершены аварийно-спасательные работы. Об этом вечером 5 октября сообщает ГСЧС.

Отмечается, что погибло 55 человек, из них один ребенок 2017 года рождения. Также пострадали шесть человек.

В настоящее время установлены личности 35 жертв. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Укринформ.

«Мы нашли части тел, остатки тел, и у нас впереди работа по идентификации. Мы будем использовать ДНК-лаборатории. Завтра будем общаться с родственниками погибших, отбирать образцы слюны для того, чтобы сформировать базу, выделим ДНК-профили остатков и будем их сравнивать .Уже после всех экспертиз и исследований мы сможем с точностью сказать, сколько погибло людей, и кто именно это был», — объяснил он.

Удар по селу Гроза стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала войны. Погибло около 15% жителей населенного пункта.

Россияне ударили по магазину-кафе, в котором находились около 60 гражданских, в том числе и дети. Гражданские в тот момент поминали похороненного жителя села.

«Никакого военного, все местные жители села, в котором по сей день проживало 330 человек! И кто говорит, что это не геноцид?», — заявил начальник главного управления Национальной полиции региона Владимир Тимошко.

Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун отреагировала на российский удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли десятки человек.

«Я возмущена сообщениями о российском ударе, в результате которого почти разрушена деревня Гроза в Харьковской области, где погибли десятки мирных жителей. Снимки, поступающие из села, где проживало всего чуть более 300 человек, ужасают», — отметила она.

Браун от имени ООН и гуманитарного сообщества выразила искренние соболезнования семьям погибших.

Она подчеркнула, что удары по гражданским лицам и объектам являются военным преступлением.

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал военным преступлением удар РФ по кафе в селе Гроза Харьковской области.

Он подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению.

«Умышленные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности. Безнаказанности за военные преступления не будет», — подчеркнул Боррель.

В то же время, гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун на странице организации выразила свои соболезнования украинцам.

«Я возмущена сообщениями о российском ударе, в результате которого почти разрушена деревня Гроза в Харьковской области, где погибли десятки мирных жителей. Фотографии, поступающие из села, где проживало всего чуть более 300 человек, ужасают. Мыслями мы с народом Украины, который сегодня снова стал свидетелем очередных жестоких последствий вторжения Российской Федерации», — написала она.

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