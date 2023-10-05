Юн Фоссе получил «нобелевку» по литературе 2023

Главное: Норвежский писатель Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе 2023.
Детали: Нобелевскую премию по литературе за 2023 год присудили норвежскому писателю Юну Фоссе.
Главное: Норвежский писатель Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе 2023.
Детали: Нобелевскую премию по литературе за 2023 год присудили норвежскому писателю Юну Фоссе.
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Озвучено число пропавших без вести как бойцов ВСУ, так и мирных жителей
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В ООН рассказали, сколько мирных жителей ежедневно гибнет в Украине
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