Юн Фоссе получил «нобелевку» по литературе 2023

Главное: Норвежский писатель Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе 2023.

Детали: Нобелевскую премию по литературе за 2023 год присудили норвежскому писателю Юну Фоссе.

«За новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое», - сообщает Нобелевский комитет.

Юн Фоссе дебютировал в 1983 году романом «Красное, чёрное» и как драматический писатель — пьесой «И мы никогда не расстанемся» (1994). Юн Фоссе преподавал литературу, занимался журналистикой.

Также Юн Фоссе автор нескольких стихотворных сборников, книг для детей.