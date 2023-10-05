Озвучено число пропавших без вести как бойцов ВСУ, так и мирных жителей

Главное: В Украине более 26 тыс. человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч это гражданские, почти 15 тысяч — военные.

Детали: По состоянию на начало октября более 26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона в четверг, 5 октября.

«В настоящее время более 26 тыс. человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тыс. — это гражданские, почти 15 тыс. — военные», — заявил он.

По словам Тимченко, информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет, ведут реестр. Координацией поиска граждан занимаются Национальная полиция и Главное управление разведки.

Он добавил, что на сегодняшний день почти 9 тыс. семей получили выписки из Единого реестра пропавших без вести.

В тему: Отчет ООН за полгода показал, что в результате боевых действий в Украине ежедневно погибали шесть мирных жителей. 20 человек получали ранения.