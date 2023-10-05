В ВСУ назвали самое тяжелое направление на фронте

Главное: Враг сосредоточил на Лимано-Купянском направлении больше сил и техники, чем на Бахмутском. Его новая цель — Макеевка на Луганщине.

Детали: На Лимано-Купянском направлении сейчас самая тяжелая ситуация, новая цель врага — Макеевка на Луганщине. Об этом в эфире телемарафона 5 октября сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

«По моему мнению, самое динамичное направление — Лимано-Купянское. Там сейчас самая тяжелая ситуация. Противник использует очень интенсивно свои Су-35 — новые штурмовики, которые могут стрелять по воздушным и наземным целям. Они заходят преимущественно парами. Также враг использует Ка- 52, Су-25, Ми-8... Интенсивность штурмовых действий там сейчас повысилась. За минувшие сутки зафиксировано восемь боестолкновений. Противник выбрал новую точку — Макеевка, и направляет все усилия на это направление. Эти восемь боестолкновений произошли именно там», — отметил он.

По словам спикера, враг сосредоточил на Лимано-Купянском направлении больше сил и техники, чем на Бахмутском.

«Если сравнивать в личном составе — это свыше 110 тысяч военнослужащих, 1085 танков, почти 2000 боевых бронированных машин... более 700 единиц артиллерийских систем и еще около полутысячи РСЗО», — уточнил Евлаш.

Представитель ВСУ добавил, что на Бахмутском направлении цифры значительно меньше: 51 тысяча личного состава, 211 танков, 1000 боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 РСЗО.

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