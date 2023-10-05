Клинтон заявила, что американцы стали… больше поддерживать Путина

Главное: Хиллари Клинтон отмечает рост популярности Владимира Путина в США. Призывает с этим бороться.

Детали: Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон констатирует, что, несмотря на войну в Украине, в ее стране наблюдается рост поддержки российского лидера Владимира Путина. Ее слова цитирует телеканал PBS.

Она сказала: «Этот бой – наш бой. Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться».

По ее словам, руководство Кремля «пребывает в восторге от турбулентности, которая сотрясает американский Конгресс, поскольку это грозит прекращением американских поставок оружия Украине».

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