Трамп резко высказался по поводу помощи Украине во время войны

Главное: Дональд Трамп снова комментирует войну в Украине. Говорит, что США нужно временно прекратить оказывать помощь нашей стране.

Детали: Экс-президент Дональд Трамп вновь резко высказался по поводу войны в Украине. На этот раз он затронул вопрос помощи нашей стране.

Политик сделал запись в социальной сети Truth Social.

Он отметил: «Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины».

По его словам, США уже потратили на Украину 175 миллиардов долларов.

Также бывший глава государства предложил Белому дому и президенту Джо Байдену настаивать на уравнивании вклада европейских союзников Киева с расходами Вашингтона.

Дональд Трамп задался вопросом: «Почему мы оказались так далеко впереди, причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия?».

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