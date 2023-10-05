Трамп резко высказался по поводу помощи Украине во время войны

Главное: Дональд Трамп снова комментирует войну в Украине. Говорит, что США нужно временно прекратить оказывать помощь нашей стране.
Детали: Экс-президент Дональд Трамп вновь резко высказался по поводу войны в Украине. На этот раз он затронул вопрос помощи нашей стране.
Политик сделал запись в социальной сети Truth Social.
Он отметил: «Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины».
По его словам, США уже потратили на Украину 175 миллиардов долларов.
Также бывший глава государства предложил Белому дому и президенту Джо Байдену настаивать на уравнивании вклада европейских союзников Киева с расходами Вашингтона.
Дональд Трамп задался вопросом: «Почему мы оказались так далеко впереди, причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия?».
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