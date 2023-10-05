В Курской области сообщают об атаке беспилотников. Кое-где пропал свет

Главное: Под прицелом беспилотников в Курской области якобы оказались объекты инфраструктуры в трех районах. Кое-где есть отключения электроснабжения.

Детали: Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил о «налете украинских беспилотников» на регион. Об этом он сообщил в Telegram утром 5 октября.

«Атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключение электричества. Аварийные бригады уже приступили к возобновлению электроснабжения», — написал он.

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