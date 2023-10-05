Генсек ООН призвал ввести запрет на применение автономного оружия

Главное: Запрет на применение автономного оружия призывает ввести генсек ООН. Это вооружение, способное самостоятельно принимать решение об устранении живой цели.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич призвали мировых лидеров ввести запрет на применение автономного оружия. Такое вооружение, способное самостоятельно принимать решение об устранении живой цели.

Было сказано, что они призывают политических лидеров срочно установить новые международные правила в отношении автономных систем вооружения, чтобы защитить человечество.

Отмечается, что следует установить конкретные запреты и ограничения на автономные системы вооружений, чтобы оградить нынешние и будущие поколения от последствий их применения.

Подчеркивается, что в нынешних условиях установление четких международных красных линий принесет пользу всем государствам.

Поясняется, что автономные системы вооружения – обычно понимаемые как системы вооружений, которые выбирают цели и применяют силу без вмешательства человека, – создают серьезные гуманитарные, юридические, этические проблемы и проблемы в сфере безопасности.

Говорится: «Их развитие и распространение потенциально могут существенно изменить способы ведения войн и способствовать глобальной нестабильности и усилению международной напряженности».

Резюмируется: «Мы должны действовать сейчас, чтобы сохранить человеческий контроль над применением силы. Человеческий контроль должен сохраняться при принятии решений о жизни и смерти. Автономное нападение машин на людей – это моральная черта, которую мы не должны переступать. Машины, обладающие силой и правом уносить жизни без участия человека, должны быть запрещены международным правом».

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