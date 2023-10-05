Капитан сборной Украины по футболу не поможет команде в ближайших матчах отбора к Евро-2024

Главное: Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко получил травму и не поможет национальной команде в отборочных матчах к Евро-2024. Его заменит форвард английского «Сандерленда» Назарий Русин.

Детали: В связи с повреждением Андрея Ярмоленко, которое не позволит капитану национальной команды принять участие в октябрьских играх отбора Евро-2024, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал нападающего английского «Сандерленда» Назария Русина.

Для Назария это второй вызов в сборную. В предыдущий раз он тренировался с главной командой в июне, но пока не дебютировал за национальную сборную.

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