Синоптики поведали, какие нюансы подготовила погода украинцам сегодня

Главное: В Украине меняется погода. Возможны дожди.

Детали: Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в четверг, 5 октября. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты по небесной канцелярии обещают относительно теплые погодные условия, однако на востоке страны ожидаются дожди.

Прогнозируется западный северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду.

Днем обещают плюс 14-19, на юге 20-25 тепла, на высокогорье Карпат плюс 10-15. Ночью температура воздуха будет падать до 6-11 тепла, а в южных регионах до плюс 10-15.

В Киеве должно быть сухо: днем 17-19 тепла, а ночью плюс 8-10.

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