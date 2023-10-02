Вербицкий, Гагач, Стадник, Таркан, Станков и другие. Журналист и экс-нардеп назвали участников крупнейшей ОПГ из руководства Генпрокуратуры, БЭБ и других органов, обворовывающих государство на схемах

Несколько дней назад журналист платформы «Свободный» Влад Сидоренко опубликовал документ, подписанный начальником центрального юридического управления Генштаба и визированный главнокомандующим Валерием Залужным, сообщает ОРД.

«Он (документ — ред.) о том, что некие военные, с нарушениями (незаконно) „примусово відчужили“ (просто, украли) технику Apple более чем на 110 млн гривен (более 3 млн долларов).

Не секрет что Бюро экономической безопасности находится под контролем организованной преступной группы. С началом войны, эти бандиты в погонах поняли, что открылись невероятные возможности воровать.

Схема примитивна: врываемся к бизнесмену с обыском, арестовываем имущество, а потом передаем его на „помощь“ армии. Своим военным, которые далее реализовывают товар. Судебные тяжбы могут длиться годами, однако вещи вернуть невозможно, даже если вы и доказали свою невиновность. Скорее всего, они сгорели под Бахмутом. А на самом деле — проданы», — пишет журналист.

Журналист указывает, что на вершине этой схемы — генерал-майор, командующий силами ТРО Игорь Танцюра. Его помощник/советник — экс-судья Жовтневого суда г. Мариуполь — Александр Музыка.

А также, замдиректора БЭБ — Виталий Гагач, руководитель 1-го отдела БЭБ — Сергей Кривун, детектив — Евгений Телиос. Директор ДБР Алексей Сухачев, который делает все, чтобы не вручать подозрения всем перечисленным.

Однако, это далеко не первая схема воровства. На сайте Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров опубликовано решение на рассмотрение жалобы от 14 августа 2023 года.

В документе, указано, что, по мнению лица, подавшего жалобу, прокуроры Таркан А.М., Стадник И.А., Станков А.П., Образенко Ю.В. совершили дисциплинарный проступок при таких обстоятельствах.

«В уголовном производстве № конфиденциальная информация по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 212 УК Украины, досудебное расследование которое осуществляет Бюро экономической безопасности Украины, указанные прокуроры не обеспечили сохранение вещественных доказательств — 42 000 тонн аммиака и 2 200 тонн калия на сумму 337,6 млн грн.

В частности, после ареста и передачи аммиака и калия в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), агентство продало его предприятиям с признаками фиктивности по заниженным ценам.

Указанные прокуроры не проконтролировали хранение АРМА арестованного имущества и его продажу по рыночной стоимости; перед передачей имущества АРМА не назначили товароведческую экспертизу», — говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Также указанные прокуроры не пришли на заседание Шевченковского районного суда города Киева, по определению которого отменен арест на железнодорожные вагоны, в которых находилось это имущество: от 17 апреля 2023 года по делу № 761/10381/23 — на 35 вагонов; от 02 марта 2023 года по делу № 761/5724/23 — на 10 вагонов; 08 июля 2023 года по делу № 761/8452/23 — на 54 вагона.

Комиссия не поддержала дисциплинарное производство, однако указанные факты, говорят о том, что прокуроры своими действиями или точнее бездействием нанесли убыток государству на сотни миллионов гривен.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в своих соцсетях также регулярно публикует факты коррупции в покрывания воровства руководством и прокурорами БЭБ.

Например, схему того, как россиянка Татьяна Володина смогла переоформить сеть Brocard на француза Филиппа Бенасена.

Как сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук, к делу по переоформлению владельца сети причастны БЭБ и заместитель Генпрокурора Дмитрий Вербицкий. Итак, по его словам, есть такой расклад: владевшая Brocard россиянка Татьяна Володина в прошлом году срочно продает сеть французскому холдингу, а чтобы это никто не заметил во время, когда переоформлять российские активы запрещено законом, правоохранительные органы берут немалые средства.

Вот что говорит Мосийчук: «Надзор за БЭБ в Генпрокуратуре курирует заместитель Генпрокурора Дмитрий Вербицкий, который является приближенным к Костину и фактически его „кошельком“. Последние месяцы в СМИ вылезли многие факты „распродажи $“ уголовных дел БЭБ и прокуроры, подчиненные Вербицкому (это Таркан, Стадник и другие). Особенно дерзкие факты по Brocard, белорусскому калию и другим предприятиям, принадлежащим гражданам РФ и РБ». Следовательно, не просто так Володина смогла быстро слиться, а при поддержке некоторых должностных лиц.

Журналист Влад Сидоренко пишет, что Игорь Стадник — прокурор Генеральной прокуратуры. Это начальник отдела, которого в Генпрокуратуру привел бывший первый замгенпрокурора — Роман Говда.

«Когда Говда был прокурором Киева, Стадник был в прокуратуре Киева заместителем начальника отдела надзора за ГУ ГФС в Киеве. То есть, они сработались еще там. Игорь Стадник полностью и разными способами через подчиненных прокуроров блокировал работу детективов БЭБ, пока Говда не давал „зеленый свисток“, а это происходило после того, как руководство БЭБ заносило чемодан с кэшем к Говде в кабинет».

По информации источника в ГПУ, в схеме прокуратура-БЭБ кроме «верхушки» также много «рядового» состава: Образенко Юрий Владимирович, детектив БЭБ Стасенко Владимир Иванович, Станков Александр Петрович и другие прокуроры и детективы, которые замешены в десятках подобных дел, описанных журналистами.

По информации журналистов, информация о коррупции, воровстве в высших кабинетах ГПУ, БЭБ и других органах на прошлой неделе была передана в посольства США, Великобритании, Германии и других стран. Там ждут от президента Владимира Зеленского и Офиса президента реакции на обнародованные факты и привлечения ответственных к справедливому наказанию.