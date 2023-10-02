Лидер сборной Украины по футболу не поможет команде в ближайших матчах отбора на Евро-2024

Главное: Полузащитник сборной Украины по футболу Виктор Цыганков получил травму. Он не поможет нашей команде в ближайших поединках против Северной Македонии и Мальты.
Детали: Испанская «Жирона» официально сообщила о том, какую травму получил украинский вингер команды Виктор Цыганков и каковы сроки восстановления украинца.
«Цыганков: травма двухглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки восстановления: примерно 1 месяц», — отметили в клубе.
Таким образом, Цыганков не поможет сборной Украины в октябрьских матчах отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (14 и 17 октября соответственно).
Напомним, Цыганков получил травму в матче Ла Лиги против «Реала» (поражение 0:3) и попросил замену в перерыве матча.
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