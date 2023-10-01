Британских войск в Украине, пока, не будет, - Сунак

Главное: Риши Сунак опроверг заявление министра обороны Великобритании об отправке британских войск в Украину.

Детали: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление министра обороны Шеппса о британских инструкторах в Украине, — Sky News

«Министр обороны говорил, что вполне возможно, однажды в будущем мы сможем провести часть этой подготовки в Украине. Но это что-то в долгосрочной перспективе, а не сейчас», - сказал он.