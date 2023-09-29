За месяц госдолг Украины вырос на 37 млрд грн

Главное: Госдолг Украины в августе вырос на 37 млрд грн. Сумма госдолга в августе выросла прежде всего за счет поступления седьмого транша на 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи ЕС.

Детали: Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в августе увеличилась на 36,96 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $1,01 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что по состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4,89 трлн. грн. или $133,93 млрд., в частности: внешний долг — 3,35 трлн. грн. внутренний долг — 1,54 трлн грн (31,53%) или $42,22 млрд.

По данным Минфина, сумма госдолга в августе выросла прежде всего за счет поступления седьмого транша на 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи ЕС.

Наибольшую долю государственного и гарантированного долга составляют ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств (45,23%). Далее следуют заимствования на внутреннем рынке через продажу государственных ценных бумаг (30,21%), задолженность по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке (18,1%) и другие кредиторы (6,46%).

Что касается валютной структуры долга, то 1,29 трлн грн (26,42%) были в долларах США, 1,42 трлн грн (29,17%) — в евро, 1,4 трлн грн (28,75%) — в гривнах, 767,09 млрд грн (15,67%) — в других валютах.

Сообщается, что с начала года стоимость государственного и гарантированного государством долга сократилась на 0,71 процентных пункта — до 6,97%. При этом увеличился средний срок до погашения долга Украины почти на 11 месяцев — до 9,35 года.

В августе было проведено 15 аукционов по размещению ОВГЗ. Привлечено 27,25 млрд. грн. на финансирование государственного бюджета.

Также отмечается, что уровень рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на конец августа составил 133%, при этом уровень рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне — 148%, а в долларах США — 106%, в евро — 114%.

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